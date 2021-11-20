В Польше заявили о расширении конфликта Белоруссии и ЕС из-за России

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза (ЕС) вокруг мигрантов. Он заявил об этом в интервью газете Die Welt, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что польские солдаты находятся «не на боевом задании», а берут на себя полицейские задачи и защищают границу. Польша обеспечивает территориальную целостность, отметил замглавы польского ведомства.

«С другой стороны мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также "Северный поток-2". Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу», — высказался Пшидач.

Ранее 20 ноября заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик рассказал о планах достроить в первом полугодии 2022 года забор на границе с Белоруссией.

Столкновения на белорусско-польской границе начались 8 ноября, когда с территории Белоруссии в приграничную полосу пришла колонна мигрантов и попыталась проникнуть в Европейский союз. В течение нескольких дней к скоплению мигрантов присоединялись малые группы. В итоге их количество достигло нескольких тысяч. Польша обвинила белорусские власти в искусственном создании миграционного кризиса.