Спикер сената Польши рассказал о получении посылки со взрывчаткой

Спикер сената Польши Гродский сообщил, что получил посылку со взрывчаткой и угрозами

Спикер сената Польши Томаш Гродский сообщил, что получил посылку на свое имя и обнаружил в ней взрывчатку и письмо с угрозами. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

«Вот к чему приводит индустрия презрения и травли политических противников», — написал политик. По словам Гродского, посылку изъявил соответствующие службы, они занимаются поиском отправителя.

По информации польской радиостанции RMF, посылку нашли в пятницу в 15:00 по местному времени (17:00 мск), в ней обнаружили неопознанное вещество. Речь, предположительно, идет о нитроцеллюлозном порохе — его используют в стрелковом оружии и артиллерии. Отправитель подписался лесным стражем.

В октябре 2018 года сообщалось о рассылке посылок с бомбами в США. Их получили миллиардер Джордж Сороса, бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон и редакция телеканала CNN.