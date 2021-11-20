Польша построит забор на границе с Белоруссией

Польша собралась достроить забор на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года

Власти Польши рассказали о планах достроить в первом полугодии 2022 года забор на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель главы МВД республики Мачей Вонсик, сообщает ТАСС в субботу, 20 ноября.

Дополнительных деталей польский чиновник не озвучил, сославшись на то, что власти республики решили не сообщать конкретные данные до подписания соответствующих контрактов.

После начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией Варшава возвела ограждение из колючей проволоки, которое оказалось слабой преградой для мигрантов. Новое и более надежное сооружение обойдется республике в 1,615 миллиарда злотых (около 414 миллионов долларов), которые целиком поступят из бюджета страны. Строительство должно начаться к началу декабря.

Ранее сообщалось, что польские и белорусские пограничники поругались на границе двух стран в тот момент, когда ее пытались незаконно пересечь мигранты. Видеозапись опубликовал в своем Twitter-аккаунте белорусский журналист Тадеуш Гичан. На кадрах слышно, как польский пограничник называет белорусских коллег «курвами» (kurwa, в переводе с польского — «шлюха»). «Сам ты курва! (...) Курва ******, *****!» — отвечают ему на русском языке.

16 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались сорвать ограждения и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты и журналисты.