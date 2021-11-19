Еще четыре польских солдата ранены в результате ночных столкновений на границе

Четверо польских солдат пострадали в результате новых столкновений с мигрантами на границе Польши и Белоруссии ночью 19 ноября. О ранениях военнослужащих ТАСС сообщила представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.

«Четыре солдата пострадали. У них мелкие травмы в результате попадания камней», — уточнила Михальская. Представитель пограничников рассказала, что ночью две группы мигрантов предприняли попытки силового пересечения границы. В одной из групп было около 500 человек, сообщила Михальская.

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Штурмы удалось отразить благодаря слезоточивому газу, однако польским солдатам активно отвечали камнями и палками, слепили лазерной указкой. По утверждению Михальской, после того, как мигрантам не удалось прорвать границу, их забрали белорусские силовики. Польские пограничники не обнаружили на месте попыток штурма лагерей или скоплений людей.

Ранее в Белоруссии назвали число пострадавших от применения спецсредств против мигрантов с польской стороны. Белорусские следователи насчитали 65 потерпевших, в том числе 14 несовершеннолетних. Всего 62 человека оказались гражданами Ирака, двое — Белоруссии, и один гражданин России.

Столкновения на белорусско-польской границе начались 8 ноября, когда с территории Белоруссии в приграничную полосу пришла колонна мигрантов и попыталась проникнуть в Европейский союз. В течение нескольких дней к скоплению мигрантов присоединялись малые группы, в итоге их количество достигло нескольких тысяч. Польша обвинила белорусские власти в искусственном создании миграционного кризиса. 18 ноября часть беженцев разместилась на складе в Белоруссии, но отдельные группы продолжают попытки штурма польской границы.