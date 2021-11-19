Стало известно о новых попытках штурма польско-белорусской границы

Группы беженцев продолжили попытки штурма польско-белорусской границы ночью. Об этом стало известно со слов главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, передает РИА Новости.

Политик рассказал про несколько новых попыток незаконного перехода на польскую территорию. По его словам, мигранты перестали скапливаться в большие группы и выбрали другую тактику. «Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей», — раскрыл Блащак.

По информации погранохраны, за прошедшие сутки зафиксировано более 200 попыток незаконного пересечения границы. Сообщалось о двух крупных группах беженцев, в одной из которых было около 20 человек, а в другой — около 500.

Ранее стало известно, что полиция Польши задержала двух немцев и украинца за перевозку нелегальных мигрантов через границу. Машину с беженцами остановили в деревне Милейчице, расположенной недалеко от границы с Белоруссией. Один из иностранцев прятался в багажнике автомобиля, а второй — под горой одежды в салоне.