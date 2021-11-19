Полиция Польши задержала двух немцев и украинца за перевозку мигрантов

Полиция Польши задержала двух немцев и украинца за перевозку нелегальных мигрантов через границу. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте правоохранительных органов.

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Машину с беженцами остановили в деревне Милейчице, расположенной недалеко от границы с Белоруссией. Один из иностранцев прятался в багажнике автомобиля, а второй — под горой одежды в салоне.

Ранее Европейский союз решил провести в 2022 году ряд операций, направленных на борьбу с перевозкой нелегальных мигрантов. Предполагается арестовать около тысячи человек и задержать еще 50 подозреваемых в пособничестве нелегальной миграции.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.