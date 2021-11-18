Польша предложила оплатить возвращение мигрантов на родину

Варшава предложила оплатить возвращение на родину мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул необходимость довести через солидарную и решительную политику оборону границ Польши и других стран Евросоюза до возвращения нелегалов домой. «Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — уточнил он.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша выступает против создания гуманитарного коридора для иракских беженцев, которые скопились на границе с Белоруссией. Глава польского правительства отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое тот сделал в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Она также ответила белорусскому лидеру отказом.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Польши и других европейских стран. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.