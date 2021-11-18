В Белоруссии возбудили уголовное дело против властей Польши

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польского руководства по статье о пропаганде войн на фоне ситуации с беженцами. Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

По его словам, должностные лица Польши грубо нарушают нормы международного права, закрепляющие права беженцев и граждан суверенных государств. Кроме атаки государственной границы Белоруссии, польские власти также осуществляют незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев, несмотря на то, что мигранты официально заявляли о своих намерениях.

Польские силовики по приказу президента или премьер-министра республики применили к людям, в том числе, беременным женщинам и детям, пестициды, ОСИ и прочие опасные химикаты, а также светошумовые гранаты, что привело к серьезным травмам, добавил Швед. Он также отметил, что травмы в ходе штурма мигрантами польской границы получили российские, белорусские и катарские журналисты и пограничники.

Генпрокурор заверил, что Минск доведет до международных организаций информацию о преступлениях польских чиновников по отношению к Белоруссии. Сейчас ведет работа по идентификации каждого ответственного лица.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Генштаб Белоруссии после инцидента начал проверки.