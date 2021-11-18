В Польше отвергли предложение Лукашенко о гуманитарном коридоре для беженцев

Польша выступает против создания гуманитарного коридора для иракских беженцев, которые скопились на границе с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий на брифинге.

Глава польского правительства отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое тот сделал в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Моравецкий заявил, что республика готова взять на себя расходы по возвращению мигрантов из Белоруссии на родину.

«Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — отметил Моравецкий. Он добавил, что считает подобные шаги уступкой Лукашенко.

По словам политика, в разговоре с Меркель он также подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без Варшавы.

Ранее стало известно, что Лукашенко в беседе с врио канцлера ФРГ Меркель заявил, что Европейский союз (ЕС) должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в так называемом стихийном лагере. В обмен на это белорусский лидер пообещал содействовать возвращению всех остальных мигрантов на родину.

Лукашенко и Меркель дважды обсудили по телефону миграционный кризис, 15 и 17 ноября. В пресс-службе белорусского лидера заявили, что стороны договорились вынести проблему на уровень ЕС.

