Польша поставила Белоруссии ультиматум

Власти Польши пригрозили закрыть железнодорожный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Варшава поставила Минску ультиматум и потребовала, чтобы ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе стабилизировалась до 21 ноября. «В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — заявили в ведомстве.

По информации польского кабмина, глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится призыв к урегулированию ситуации с мигрантами. Отмечается, что в письме упомянуто множество актов агрессии на границе, в результате которых пострадали офицеры польских служб безопасности.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польского руководства по статье о пропаганде войны на фоне ситуации с беженцами. В ведомстве отметили, что должностные лица Польши грубо нарушают нормы международного права, закрепляющие права беженцев и граждан суверенных государств.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.