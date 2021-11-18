Десятки белорусских оппозиционеров приняли в Польшу

Власти Польши за сутки приняли на территорию страны десятки белорусских оппозиционеров, которые ищут защиты. Об этом сообщила пресс-секретарь польской Погранохраны Анна Михальская, передает ТАСС.

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По словам представителя службы, за 24 часа в Польшу въехало 79 оппозиционеров из Белоруссии, ищущих помощи. «Эти лица подали заявления о международной защите или декларировали, что в ближайшее время подадут такие заявления», — рассказала она. По словам Михальской, часть граждан пересекли границу по гуманитарным визам.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские силовики осуществляют руководство мигрантами-нелегалами в их попытках прорвать границу. В ведомстве рассказали, что за ночь пограничники задержали группу из ста мигрантов при попытке незаконного проникновения на польскую территорию. По мнению официальной Варшавы, белорусская сторона провела разведку, испортила ограждения и отвлекла внимание Погранохраны.

Оппозиционеры начали массово покидать Белоруссию после президентских выборов в августе 2020-го, когда в стране более полугода продолжались массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Впоследствии Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что за экстремизм и терроризм было заведено более 4,2 тысяч уголовных дел. Представителей оппозиции начали включать в список лиц, причастных к террористической деятельности.