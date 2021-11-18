Польша связала миграционный кризис с попыткой России отвлечь внимание от Украины

Миграционный кризис на польско-белорусской границе — это попытка России отвлечь внимание от Украины. Такое предположение в интервью Bild высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам политика, российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко «следуют стратегии по расшатыванию и дестабилизации Запада». Моравецкий связал основную причину приграничного кризиса с подготовкой Путиным новых военных атак против Украины.

Премьер-министр выразил надежду, что международное давление сработает и приток мигрантов на границу прекратится. «Если приток прекратится, ЕС также может помочь отправить этих людей обратно на родину», — заключил он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.