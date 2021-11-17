Россия призвала к переговорам по вывозу мигрантов с польско-белорусской границы

Для разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе и вывоза мигрантов, стороны должны сесть за стол переговоров. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Минск сделал необходимые заявления и предложил транспортные и логистические решения для выхода из сложившейся ситуации. Захарова призвала стороны сделать все возможное для решения проблемы, «чтобы уж точно она не усугублялась».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.