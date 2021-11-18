Польша вознамерилась препятствовать созданию нелегального миграционного пути из Восточной Европы. Об этом заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский по итогам встречи с исполняющим обязанности министра внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Варшава стремится к разрешению кризисной ситуации на границе. «Мы действуем решительно и продуманно в сотрудничестве с партнерами и союзниками и стремимся к деэскалации. И мы добьемся успеха. Я убежден, что деэскалация реальна. Это наша цель», — добавил он.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польского руководства по статье о пропаганде войны на фоне ситуации с беженцами. В ведомстве отметили, что должностные лица Польши грубо нарушают нормы международного права, закрепляющие права беженцев и граждан суверенных государств.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.