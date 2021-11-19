Евросоюз захотел арестовать более 1,4 тысячи перевозчиков нелегальных мигрантов

Европейский союз (ЕС) в 2022 году планирует провести ряд операций, направленных на борьбу с перевозкой нелегальных мигрантов, которая предполагает более 1,4 тысяч арестов. Об этом сообщило брюссельское интернет-издание EUobserver.

Внутренний документ Евросоюза содержит 59 страниц и датирован 13 ноября. Он сообщает о 30 подготовленных планах, которые будут реализовываться отдельными государствами-членами политического объединения и компетентными органами, например, агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).

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Frontex возглавит восемь операций на Балканах, проведет пограничные проверки и займется вопросами мошенничества с документами с сбором разведывательной информации на внешних границах. Предполагается арестовать около 1000 человек и задержать еще 50 подозреваемых в пособничестве нелегальной миграции.

Европол будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией и Россией. Отдельные государства, такие как Греция, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, проведут отдельные операции при поддержке союзников. Польша будет работать над пресечением контрабанды из России, Грузии, Украины, Белоруссии, а Австрия и Германия обратят внимание на Западные Балканы.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что Евросоюз (ЕС) не намерен вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Он отверг как проведение, так и возможность переговоров с Лукашенко.

