В ООН оценили причастность Белоруссии к наплыву мигрантов на границе с Европой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался верить в причастность Белоруссии к наплыву мигрантов на границе с Европой, заявив, что она является лишь страной-транзитером мигрантов, а не их источником и причиной появления. Об этом ТАСС рассказал постоянный представитель республики при всемирной организации Валентин Рыбаков.

«Полное понимание [сложилось] у генерального секретаря ООН о том, что Беларусь является исключительно транзитной страной, что люди, которые находятся в Беларуси, не рассматривают Беларусь в качестве цели своего путешествия», — оценил дипломат. По его словам, все мигранты рвутся на запад, их интересует Германия, а не Белоруссия, Литва или Польша.

Он посоветовал генсеку ООН обратить внимание на то, с чем он в принципе согласился: что «истинными причинами всех этих миграционных кризисов является фактически разрушение этих государств». «Их экономик, уклада жизни западными странами, часто насильственным образом, для навязывания своих представлений и стандартов того, что с их точки зрения называется демократией и правами человека», — сказал Рыбаков, добавив, что результатом этих действий являются миграционные потоки.

Также белорусский дипломат заметил, что ранее Гутерриш был на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев, у него есть хорошее понимание сложившейся на границе ситуации.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в личном письме обратился к Гутерришу. В письме была изложена официальная позиция ведомства касаемо ситуации на западных границах Белоруссии и о тех шагах, которые предпринимаются по ее разрешению и оказанию содействия мигрантам.