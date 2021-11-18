Беженцев с белорусско-польской границы переместили на склад

ГПК Белоруссии: все мигранты с польской границы были перемещены в логистический центр

Всех беженцев, находившихся возле белорусского-польской границы, переместили в специально обустроенный склад. Об этом Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что все мигранты добровольно переместились на территорию логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и возникающей в связи с этим угрозы для жизни.

В ГПК добавили, что на месте беженцев обеспечивают горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости, а также оказывают им медицинскую помощь.

Ранее решение разместить мигрантов на складе принял президент Белорусии Александр Лукашенко.

До этого стало известно, что белорусские медики диагностировали у находящихся на границе с Польшей мигрантов коронавирус.