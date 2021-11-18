Глава МИД Белоруссии в письме обратился к генсеку ООН по ситуации с мигрантами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в личном письме обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, послание было передано на встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым, об этом дипломат рассказал журналистам, передает БЕЛТА.

В письме была изложена официальная позиция ведомства касаемо ситуации на западных границах Белоруссии и о тех шагах, которые предпринимаются по ее разрешению и оказанию содействия мигрантам.

Генсек ООН, в свою очередь, согласился с тем, что республика не является ни источником, ни причиной потока беженцев, которые следуют через территорию страны в европейские государства, добавил Рыбаков.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что Евросоюз (ЕС) не намерен вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Он отверг как проведение, так и возможность переговоров с Лукашенко.

Также пресс-секретарь назвал белорусского лидера ответственным и за заботу о беженцах, и за предоставление к ним доступа международным организациям для помощи, и за возвращение мигрантов на родину.