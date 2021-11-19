В Белоруссии подсчитали количество пострадавших на границе с Польшей

В Белоруссии подсчитали количество потерпевших от применения польскими силовиками спецсредств на границе в отношении беженцев. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора, передает БЕЛТА.

По его словам, к утру 19 ноября пострадавшими уже признаны 65 человек. Председатель СК рассказал, что в их число входят двое белорусов, один россиянин и 62 гражданина Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних.

18 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польского руководства по статье о пропаганде войны на фоне ситуации с беженцами. По данным ведомства, польские военные по приказу президента или премьер-министра республики применили к людям, в том числе беременным женщинам и детям, пестициды и прочие опасные химикаты, а также светошумовые гранаты, что привело к серьезным травмам.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Генштаб Белоруссии после инцидента начал проверки.