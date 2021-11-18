Белоруссия отвергла обвинения в неоказании помощи мигрантам на границе

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отверг обвинения в том, что Минск не оказывает и отказывает в передаче гуманитарной помощи мигрантам на границе с Польшей. Его слова приводит ТАСС.

«Я заявил о том, что любые обвинения в адрес Белоруссии в якобы отказе в доступе международным структурам и якобы отказе в передаче и доставке гуманитарной помощи являются абсолютной ложью», — отметил дипломат.

По его словам, Польше не составляет труда передать помощь напрямую, в том числе на нейтральной полосе. Рыбаков подчеркнул, что для этого стоит «только руку протянуть».

Дипломат добавил, что не обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутерришем гуманитарный коридор для мигрантов и знает из СМИ, что эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Рыбаков заключил, что Запад может на любом мероприятии выдвигать обвинения в адрес Минска, поэтому республика вынуждена реагировать и доносить свою позицию.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польского руководства по статье о пропаганде войны на фоне ситуации с беженцами. В ведомстве отметили, что должностные лица Польши грубо нарушают нормы международного права, закрепляющие права беженцев и граждан суверенных государств.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.

