Европа нашла желающих обсудить мигрантов с Лукашенко

Переговоры с официальным Минском, которые касаются разрешения миграционного кризиса на границе с Польшей, ведет Европейская комиссия (ЕК). Об этом рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на встрече с польским коллегой Матеушем Моравецким. Цитату приводит РИА Новости.

Таким образом, страны Европы, которые, как предполагается, наиболее сильно пострадали в результате кризиса, нашли желающих обсудить его разрешение. «Сейчас технические переговоры в свои руки взяли Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей. Для нас очень важно, чтобы они координировались с теми странами, которые находятся на передовой линии гибридной атаки — то есть и с Литвой, и с Польшей, и с Латвией», — рассказала Шимоните, добавив, что на Белоруссию в любом случае стоит усилить давление.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Накануне власти Польши пообещали достроить забор на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года.

Миграционный кризис у восточных границ Европейского союза разразился после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС. В связи с этим Запад обвиняет его в намеренной провокации и использовании людей на границе в своих интересах.

