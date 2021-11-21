Польские пограничники начали диалог с Белоруссией на русском языке

Польские пограничники начали вести более конструктивный диалог с белорусскими коллегами «для совместной работы над разрешением возникающих вопросов». Общение проходит на русском языке, заявил глава оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский, передает БЕЛТА в воскресенье, 21 ноября.

«Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы», — сообщил Козловский. Он отметил, что ранее обмен информацией с Польшей «носил формальный характер».

Козловский рассказал, что накануне польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию. «Если раньше вести диалог в чем-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском», — добавил он.

Ранее в воскресенье польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Накануне власти Польши пообещали достроить забор на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года.