В ООН оценили условия жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии

В Центре временного содержания мигрантов Брузги на границе Польши и Белоруссии многого не хватает, решать эти проблемы будет ООН и Красный крест. Такое заявление сделал представитель Управления верховного комиссара всемирной организации по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо. Его слова приводит РИА Новости.

Мамо посетил в субботу, 20 ноября, центр, куда доставили беженцев из приграничных лесов, проинспектировал его и пообщался с мигрантами.

Материалы по теме «Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии

«Этот логистический центр — условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания — я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать», — резюмировал Мамо.

Он отметил, что жители «Брузги» жаловались на нехватку еды, одежды и медицинских услуг, однако пояснил, что этими вопросами займется Красный Крест.

Кроме того, представитель ООН выразил опасения по поводу риска распространения коронавируса. Он отметил, что в центре одновременно сейчас находится слишком большое количество людей. «Сами понимаете, это очень плохо», — подчеркнул он.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре. Там белорусские медики диагностировали у нелегальных мигрантов коронавирус. А на белорусском КПП на польской границе заработал прививочный пункт для мигрантов.