Погранкомитет Белоруссии заявил о попытках Польши и Литвы вытеснить мигрантов

Польские и литовские силовики за прошедшие сутки пытались выдворить на территорию Белоруссии в общей сложности около 490 мигрантов. Об этом в субботу, 20 ноября, в Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп, общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек», — говорится в сообщении.

Еще как минимум 20 беженцев попытались выдавить в Белоруссию с территории Латвии. В целом, обстановка на границах республики со странами Европейского союза продолжает оставаться напряженной, отметили в ведомстве.

В пограничном комитете рассказали, что на территории Польши вблизи белорусской границы в тяжелых условиях содержатся две группы беженцев численностью 110 человек, среди них есть женщины и дети. На латвийском и литовском направлениях — по одной группе, всего более 30 человек.

В республиканском погранведомстве отметили, что все эти мигранты не рассматривают Белоруссию как страну для дальнейшего пребывания, не хотят переходить на ее территорию и собираются проследовать далее в Европу для получения статуса беженца.

Ранее сообщалось, что польские и белорусские пограничники поругались на границе двух стран в тот момент, когда ее пытались незаконно пересечь мигранты. Видеозапись опубликовал в своем Twitter-аккаунте белорусский журналист Тадеуш Гичан. На кадрах слышно, как польский пограничник называет белорусских коллег «курвами» (kurwa в переводе с польского — «шлюха»). «Сам ты курва! (...) Курва ******, *****!» — отвечают ему на русском языке.

16 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались сорвать ограждения и бросали камни и палки в польских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты и журналисты.