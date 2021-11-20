В Литве посоветовали разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Мигранты, находящиеся на границе Белоруссии и стран Европейского союза (ЕС), не должны умирать там от холода: их следует либо выслать, либо принять, либо разместить на Украине или в Молдавии. Об этом заявил в интервью телеканалу Info TV бывший глава МИД Литвы и экс-посол республики на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас. Его слова передает в субботу, 20 ноября, РИА Новости.

«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями», — подчеркнул он.

Ранее белорусский Государственный пограничный комитет сообщил о том, что польские и литовские силовики за прошедшие сутки пытались выдворить на территорию Белоруссии в общей сложности около 490 мигрантов.

Еще как минимум 20 беженцев попытались выдавить в Белоруссию с территории Латвии. В целом, обстановка на границах республики со странами Европейского союза продолжает оставаться напряженной, отметили в ведомстве.