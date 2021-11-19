Лукашенко допустил оказание военными помощи мигрантам в пересечении границы

Лукашенко: белорусские военные могли помогать мигрантам, у них есть сердце

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Би-би-си» допустил, что военные его страны оказывали помощь мигрантам с Ближнего Востока в пересечении границы с Польшей.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердце. Наши военные знают, что мигранты идут в Германию. Может быть, кто-то помогал им. Я даже не буду в это вникать», — заявил Лукашенко.

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Однако он отрицает, что тысячи мигрантов специально пригласили в Белоруссию, чтобы спровоцировать кризис на границах с Евросоюзом.

По словам Лукашенко, он не собирался задерживать их на границе. «Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. В обмен на это белорусский лидер пообещал содействовать возращению всех остальных мигрантов на родину.

ТАСС со ссылкой на источник в немецком кабмине сообщил, что Меркель ответила Лукашенко отказом на предложение принять в Германию мигрантов. Польша выступила против создания гуманитарного коридора.

