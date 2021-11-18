Меркель отказала Лукашенко в приеме мигрантов Германией

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ответила ему отказом на предложение принять в Германию мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в немецком кабмине.

В правительстве подчеркнули, что не согласны с предложением белорусского политика о создании гуманитарного коридора для двух тысяч мигрантов. «Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», — указали в кабмине ФРГ.

Ранее в создании коридора для иракских беженцев Лукашенко отказал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что республика готова взять на себя расходы по возвращению мигрантов из Белоруссии на родину.

Лукашенко и Меркель дважды обсудили по телефону миграционный кризис, 15 и 17 ноября. В пресс-службе белорусского лидера заявили, что стороны договорились вынести проблему на уровень ЕС. Bild сообщил, что Германия может оказать косвенную финансовую помощь для строительства жилья мигрантам на польско-белорусской границе.