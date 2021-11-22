Лукашенко упрекнул европейских политиков в желании «покрасоваться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул европейских политиков в уклонении от решения проблемы мигрантов на белорусской границе. Об этом он высказался во время обсуждения с чиновниками ситуации в Гродненской области, передает БЕЛТА.

Он заявил, что ранее попросил Европейский союз и Германию забрать две тысячи беженцев, находящихся в лагере неподалеку от границы с Польшей, однако в Европе отказались рассматривать эту проблему и выходить на контакт с белорусским руководством.

Лукашенко призвал чиновников не ждать, пока Германия заберет мигрантов к себе, и справляться с ситуацией самостоятельно. Он также пригрозил закрыть въезд в Белоруссию для «международных визитеров», которые хотят «покрасоваться», но при этом не желают помогать властям страны в решении проблемы с беженцами. При этом президент подчеркнул, что Минск должен продолжать требовать от Берлина забрать мигрантов к себе.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что Европейская комиссия (ЕК) ведет с Минском переговоры по вопросу разрешения миграционного кризиса на границе с Польшей.

До этого временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с Александром Лукашенко ответила отказом на его предложение принять в ФРГ беженцев с белорусской границы.

