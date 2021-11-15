Лукашенко назвал ошибкой считать его ответ на санкции шуткой

Президент Белоруссии Лукашенко: мы будем защищаться, дальше отступать некуда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов защищаться от санкций западных стран. Белорусский президент подчеркнул, что больше не намерен отступать в ответ на действия политиков Европейского союза. Слова президента передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться», — заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти не причастны к организации миграционного кризиса и не занимались намеренной перевозкой беженцев из их родных стран на границу с Польшей. Обвинения европейских политиков белорусский президент не признает.

В Европейском союзе 15 ноября заявили, что не только ужесточат персональные санкции против Белоруссии, но и рассмотрят секторальные ограничения. Уже известно, что под санкции попадут гостиница «Минск» и столичный аэропорт Белоруссии.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Польша закроет границу с Белоруссией. «А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — рассуждал белорусский президент.