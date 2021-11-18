Названо число мигрантов на территории Белоруссии

Власти Белоруссии назвали число мигрантов из Ближнего Востока, которые находятся на территории республики. Выступление пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«На сегодняшний день на территории Белоруссии находятся порядка семи тысяч беженцев, из них на границе, в так называемом стихийном лагере — около двух тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как они туда уже проникли», — заявила Эйсмонт.

Ранее она рассказала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Со своей стороны он обещал содействовать возращению всех остальных мигрантов на родину.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались беженцы из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию ЕС. Запад утверждает, что миграционный кризис организован Минском.