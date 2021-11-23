Польша рассказала о перебирающихся вплавь через границу мигрантах

Мигранты из Белоруссии пытаются перебраться в Польшу вплавь на понтонах через пограничную реку Буг, чтобы попасть в Люблинское воеводство. Об этом рассказал Radio Zet заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

«Мы видим очень опасные случаи. Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — заявил он.

Скуркевич также сообщил о проблемах в окрестности Беловежи. «Погранпереходы штурмуют группы до нескольких сотен человек», — пояснил замминистра.

Ранее Польша выразила готовность вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе, но с Белоруссией будет говорить только на техническом уровне. Глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что разговоры об отношениях Минска и Варшавы должны вестись только с белорусской оппозицией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.