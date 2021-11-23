В Польше заявили о готовности говорить с Россией по миграционному кризису

МИД: Польша будет вести диалог по ситуации с мигрантами с Россией, но не с Белоруссией

Польша выразила готовность вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе, но с Белоруссией будет говорить только на техническом уровне. Об этом заявил в эфире Польского радио глава МИД Польши Збигнев Рау, передает ТАСС.

«Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — заявил министр. Он также заявил, что вопросы политического будущего Белоруссии должны решать те, кому доверяет общество этой страны.