В Польше рассказали о включении Британии в «большую игру» против России

Польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский рассказал в интервью «Украина.ру», что действия Великобритании, направившей своих военных на помощь польским пограничникам, говорит о том, что Лондон вновь пытается включиться в противостояние с Россией.

Эксперт подчеркнул, что выход Британии из Евросоюза и ухудшение отношений Польши с США дал определенный толчок к сближению Варшавы и Лондона. В настоящее время поляки изображают британцев как чуть ли не единственного их союзника, отметил специалист.

«Лондон пользуется возможностью, пользуется случаем, что США сосредоточены так или иначе на проблеме Китая. Поэтому я думаю, что Лондон пытается возобновить "большую игру" против России, как это было в XIX веке. Но британское присутствие в Польше символично. Не думаю, что оно будет постоянным», — объяснил Пискорский, добавив, что несмотря на символичность нахождения британского контингента в Польше оно является серьезным сигналом для Москвы.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предрек превращение белорусско-польской границы во «второй Донбасс» в случае эскалации обстановки. По его мнению, Россия будет вынуждена вмешаться в конфликт, если западные страны решатся на полное закрытие границ Белоруссии для пересечения, а поляки обеспечат нахождение ограниченного числа военнослужащих на территории республики для создания буферной зоны.