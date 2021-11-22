Политолог предрек превращение белорусско-польской границы во «второй Донбасс»

Политолог Ищенко: РФ могут вынудить вмешаться в конфликт на белорусско-польской границе

Политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру предрек превращение белорусско-польской границы во «второй Донбасс» в случае эскалации обстановки.

По его мнению, Россия будет вынуждена вмешаться в конфликт, если западные страны решатся на полное закрытие границ Белоруссии для пересечения, а поляки обеспечат нахождение ограниченного числа военнослужащих на территории республики для создания буферной зоны. Эксперт считает, что Польша может извлечь пользу из такого положения дел.

«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — заявил Ищенко.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон сравнила президента Белоруссии с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, Латвией и Литвой. Она подчеркнула, что глава государства и власти в Минске несут ответственность за происходящее.