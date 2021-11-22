Захарова уличила Запад в попытке назначить виноватых в миграционном кризисе

Запад начинает «подтягивать» Москву к миграционному кризису на белорусско-польской границе в попытке найти виноватых. В этом уличила Евросоюз и США официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

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По мнению дипломата, западным странам необходим внешний фактор для убедительного объяснения ситуации. «Нужно придумать что-то, что можно было бы продать собственным гражданам, электорату, населению да и международному сообществу, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось», — уточнила она.

Представитель МИД подчеркнула, что в первую очередь вину возложили на официальный Минск и белорусских граждан. При этом, по ее словам, российскую сторону начали также вовлекать, так как Москва для Запада — тяжеловесный фактор, который можно привести всегда, когда нужно назначить виноватых.

Ранее Захарова обвинила Польшу в причастности к оккупации Ирака. Дипломат отметила, что польские военные отвечали за порядок на подконтрольной ей иракской территории, где были размещены более 2000 солдат. По ее словам, власти Польши были оккупантами, а теперь пытаются остановить наплыв беженцев из Иракского Курдистана.

Миграционный кризис у восточных границ Европейского союза обострился после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС. С начала ноября на польско-белорусской границе собрались тысячи мигрантов, они предпринимали попытки перебраться в Польшу. В связи с этим Запад обвиняет Лукашенко в намеренной провокации и использовании людей на границе в своих интересах.