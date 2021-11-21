Захарова заявила о создании плацдарма НАТО у российских границ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале о создании плацдарма НАТО у российско-эстонской границы. Так она расценила проведение совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США.

«Американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе маневров отрабатываются "нетрадиционные методы доставок". Даже представлять себе не хочу, о чем это они. В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что факт проведения учений после заключения между Эстонией и США очередного военного соглашения о взаимном обеспечении войск топливом «только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России». Она также обратила внимание на то, что НАТО постоянно обвиняет Москву в агрессивном поведении и непрозрачности действий из-за маневров на российской территории.

Ранее в ноябре Захарова обвинила Польшу в причастности к оккупации Ирака.