Кремль назвал публикацию переписки Лаврова «блестящим шагом»

Кремль считает решение опубликовать переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «блестящим шагом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Ura.ru в своем Telegram-канале.

«Лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий. Переписку Лаврова с европейскими коллегами опубликовали на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, отчаявшись что-то объяснить», — объяснил Песков.

17 ноября российский МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Глава МИД объяснил, что в опубликованной переписке четко прослеживается саботаж, который последовательно осуществляется Киевом в отношении минских договоренностей. Представительница ведомства Мария Захарова отметила, что публикация — доказательство того, что Россия не саботирует переговоры по Донбассу.