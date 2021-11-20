Захарова рассказала о переменах к лучшему в отношениях США и России

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что в отношениях США и России, помимо сложностей, наметились перемены к лучшему. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире «Радио России» Захарова рассказала, что переговорный процесс продолжается, в том числе по вопросу стратегической безопасности. Она особо отметила совместную резолюцию по кибербезопасности, принятую Генеральной Ассамблеей ООН. По ее словам, еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и США вместе предложат такой программный документ.

В сохраняющихся проблемах Захарова винит американскую сторону. «Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов», — заявила она.

В октябре сообщалось, что Россия и США внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН совместную резолюцию по кибербезопасности. Документ предлагал ввести не только добровольные правила ответственного поведения, но и определенные обязательные нормы.