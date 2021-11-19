МИД оценил возможность непризнания выборов в США

Захарова о возможности непризнания выборов в США: у нас есть четкие критерии оценки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность непризнания Москвой в будущем выборов в США. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Захарова отметила, что у России есть «абсолютно четкие критерии» оценки электоральных процессов в других странах. При этом она подчеркнула, что это является внутренним делом государства. По ее словам, Москва при оценке выборов исходит из фактов и реальности, а также руководствуется определенными критериями. Захарова добавила, что Россия направляет своих наблюдателей в составе международных миссий на выборы в других государствах.

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«А придумывание вот таких схем — это не наш подход», — отметила Захарова, комментируя проект резолюции конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона, в котором предлагается не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году.

Ранее Захарова заявила, что резолюция американских конгрессменов — это не просто вмешательство в дела другого государства, а «такое осеннее вмешательство». По ее словам, она рассчитывала на то, что Вашингтон дотянет хотя бы до весны, но США почему-то сорвались в ноябре. «Может быть, осень теплая, не знаю», — отметила дипломат.

19 ноября стало известно, что конгрессмены США Коэн и Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них примет участие Путин. При этом отмечалось, что если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.