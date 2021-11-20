Захарова оценила инициативу США о непризнании Путина после 2024 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инициативу конгрессменов США о непризнании президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Захарова отметила, что проект резолюции, представленный американцами, это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а такое «осеннее вмешательство». По словам представителя МИД, она, честно говоря, думала, что в Вашингтоне дотянут хотя бы до весны с новыми инициативами такого толка, но в США почему-то сорвались. «Может быть, осень теплая, не знаю», — добавила дипломат.

Помимо этого, она подчеркнула, что представители США явно находятся в отрыве от реальности и с каждым годом это становится все более заметно. Захарова объяснила, что есть вещи, которые являются составными частями внешней политики или внутреннего политического процесса, а есть те, которые связаны с двусторонними отношениями или идеологией. Тем не менее, то, что делают американцы, вообще идет в отрыве от всего, отметила дипломат.

При этом представитель МИД заявила, что надо будет разобраться с предложением американских конгрессменов не признавать Путина главой государства в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.

Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

19 ноября стало известно, что конгрессмены США Коэн и Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о непризнании президентских выборов в России 2024 года в случае, если в них примет участие Путин. Отмечается, что если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

Зеркальный ответ

Захарова также оценила возможность непризнания Москвой в будущем выборов в США. Дипломат отметила, что у России есть «абсолютно четкие критерии» оценки электоральных процессов в других странах. При этом она подчеркнула, что это является внутренним делом государства. По ее словам, Москва при оценке выборов исходит из фактов и реальности, а также руководствуется определенными критериями. Захарова добавила, что Россия направляет своих наблюдателей в составе международных миссий на выборы в других государствах.

«А придумывание вот таких схем — это не наш подход», — отметила Захарова, комментируя проект резолюции конгрессменов США.

Кроме того, Захарова напомнила американцам о проблеме свободы слова в стране. Она отметила, что «эти самые демократические ценности», которые возводились на олимп американской политики, рухнули оттуда. Она объяснила, что об этом можно судить по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, прошедших совсем недавно.

Представитель МИД также порекомендовала США заняться своими насущными внутренними проблемами. Она рассказала, что Вашингтон инициировал своим агрессивным вмешательством и агрессией целый ряд конфликтов на международной арене. «Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблемой беженцев. Кстати говоря, у них на границах тоже», — подчеркнула она.

За рамками

Проект резолюции американских конгрессменов прокомментировали и в Кремле. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что данный документ не укладывается в рамки современных международных отношений. По словам Пескова, инициатива парламентариев демонстрирует всему миру, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. При этом в Москве подобные резолюции со стороны Вашингтона считают неприемлемыми.

В то же время старший научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко отметила интересную деталь в американской инициативе. Она подчеркнула, что данный проект представляет собой попытку привлечь внимание собственных избирателей. «То, что эту инициативу внесли демократ и республиканец — еще интереснее. Учитывая нынешнюю поляризацию американских партий, такой раскол, когда демократы уходят влево, а республиканцы уходят вправо, такие межпартийные предложения тем более выглядят как несколько рекламный ход, который показывает, что демократы и республиканцы могут находить точки соприкосновения», — сказала специалист.

