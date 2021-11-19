В проекте резолюции США по выборам в России заметили интересную деталь

Проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов 2024 года в России, если на них победит нынешний глава государства Владимир Путин, представляет собой попытку привлечь внимание собственных избирателей. Такую оценку данной инициативе американских парламентариев дала в беседе с «Лентой.ру» старший научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко.

«То, что эту инициативу внесли демократ и республиканец — еще интереснее. Учитывая нынешнюю поляризацию американских партий, такой раскол, когда демократы уходят влево, а республиканцы уходят вправо, такие межпартийные предложения тем более выглядят как несколько рекламный ход, который показывает, что демократы и республиканцы могут находить точки соприкосновения», — сказала она.

Эксперт предположила, что такое решение вряд ли будет поддержано большинством американских конгрессменов и политиков.

«Кажется, что это, скорее, некий символический жест, который не рассчитан на принятие резолюции в действительности. Это в большей степени способ показать американским избирателям, что работа ведется, и ведется совместно, партии находят какие-то точки соприкосновения. Поэтому я думаю, что это даже не столько политический, сколько политтехнологический жест», — констатировала собеседница «Ленты.ру».

Предложение не признавать Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году и победит, внесли в палату представителей сопредседатель комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Стив Коэн, представляющий Демократическую партию и его заместитель, республиканец Джо Уислон. Если предложенный ими документ примут, он будет носить рекомендательный характер.