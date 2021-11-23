Белорусские пограничники уличили Польшу в использовании взрывпакетов на границе

Польские солдаты применили против мигрантов в приграничной полосе взрывпакеты, утверждают в государственном пограничном комитете Белоруссии. Белорусские пограничники уверены, что Польша использует спецсредства специально — для создания провокаций на границе. Заявление погранкомитета передает «БЕЛТА».

«Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии. Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе», — заявили пограничники.

Взрывпакет — пиротехническое средство, предназначенное для имитации взрывов настоящих боеприпасов. В обычных условиях взрывпакеты используют преимущественно во время учений или военных игр. При несоблюдении техники безопасности от пиротехники можно получить ожоги или другие травмы незащищенных участков тела.

Белорусские силовики утверждают, что применение специальных средств нарушает нормы международного права. В следственном комитете страны уже возбудили уголовное дело в отношении польских солдат по статье 128 Уголовного кодекса Белоруссии «Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о резком снижении числа мигрантов на границе. Лукашенко также неоднократно подчеркивал, что готов содействовать отправке людей на родину, в страны Ближнего Востока. Мигранты уверены, что дома их ждет разруха и отсутствие перспектив на будущее.