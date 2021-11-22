Мигранты в Белоруссии рассказали ООН о смертельной угрозе на их родине

Мигранты в Белоруссии обратились в ООН с просьбой помочь им попасть в Европейский союз

Мигранты из Иракского Курдистана боятся возвращаться домой из-за угрозы потерять жизнь или здоровье. Они просят Европейский союз, Великобританию и ООН не отправлять их на родину и помочь выбраться из тяжелой ситуации и попасть в Европу. Об этом мигранты написали в послании, о котором сообщает «БЕЛТА».

Мигранты передали письмо с обращением к ООН представителю Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансу Клюге, который 22 ноября посетил пункт временного размещения беженцев в Гродненской области Белоруссии. В послании они рассказали о тяжелых условиях жизни в Ираке, жалуясь на отсутствие прав человека и социальной инфраструктуры, и смертельной угрозе, с которой они столкнутся в случае возвращения на родину.

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«Если мы потребуем наших прав и выйдем на протесты, они убьют некоторых из нас, либо отправят в тюрьму, либо сделают так, чтобы некоторые из нас исчезли», — говорится в письме о причинах нежелания мигрантов возвращаться на родину.

В удручающей ситуации в Ираке беженцы обвинили местных политиков, назвав партии «Патриотический союз Курдистана» и Курдистанскую демократическую партию главными владельцами богатства в стране. По мнению автора письма, семьи Барзани (клан политиков Иракского Курдистана — прим. «Ленты.ру») и Талабани (клан курдских и иракских политиков, чей представитель Джаляль Талабани был президентом Ирака с 2005 по 2014 год — прим. «Ленты.ру») за время правления существенно ухудшили ситуацию в Ираке.

Ранее представитель Управления верховного комиссара всемирной организации по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо пообещал, что организация вместе с Красным Крестом займется обеспечением беженцев необходимой гуманитарной помощью. Соответствующее заявление он сделал во время визита в логистический центр, где мигрантов временно разместили власти Белоруссии.