Лукашенко пообещал помочь беженцам добраться до Германии и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь беженцам, которые хотят добраться до Германии и Польши. Об этом он высказался во время обсуждения ситуации в Гродненской области с чиновниками, передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал об подготовке Белоруссией второго по счету рейса для возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину и подчеркнул, что для властей республики желания беженцев являются законом.

При этом глава государства отметил, что желающим попасть в Европейский союз (ЕС) Минск также готов оказать помощь. «Всех, кто хочет вернуться домой, мы будем возвращать домой. Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда, мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, в Польшу, мы вас будем поддерживать», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко упрекнул европейских политиков в уклонении от решения проблемы мигрантов на белорусской границе и обвинил в желании «покрасоваться». Он также призвал местных чиновников не ждать, пока Германия заберет беженцев к себе, и справляться с ситуацией самостоятельно.