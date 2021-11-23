На рынке в центре Кабула произошел взрыв

На афганском рынке в центре Кабула произошел взрыв. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте TOLO News.

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По информации Aamaj News взрыв прогремел из-за сдетонировавшей магнитной мины, которая была прикреплена к машине членов радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщается, что после взрыва также были слышны звуки выстрелов. Подробности происшествия уточняются.

15 и 17 ноября в Кабуле произошли взрывы, в ходе которых погибли минимум шесть человек. 2 ноября у крупнейшего военного госпиталя Кабула имени Сардара Мохаммада Дауд Хана прогремели два взрыва. По словам очевидцев, террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) ворвались в здание больницы и вступили в драку с талибами.

После прихода к власти радикальной группировки террористические акты в республике участились. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что события в стране могут развиться по катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию.