Песков рассказал об эвакуации россиян из Афганистана

Министерство обороны России по поручению главы государства Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан, которым нужно уехать с учетом крайне неспокойной обстановки там. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, эвакуировали не только россиян, но и граждан стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что российские военные самолеты прилетели в Кабул для эвакуации соотечественников из Исламской Республики Афганистан. Уехать оттуда смогут все желающие граждане России и других стран бывшего СССР, включая Украину.

15 и 17 ноября в Кабуле произошли взрывы, в ходе которых погибли минимум шесть человек. Террористические акты участились в республике после прихода к власти талибов (участников движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации). Позже секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что события в стране могут развиться по катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию.