В Совбезе предупредили о возможном катастрофическом сценарии для Афганистана

События в Афганистане могут развиться по катастрофическому сценарию, если власти в Кабуле не смогут нормализовать там ситуацию, а международное сообщество — поддержать народ. Об этом предупредил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время трудно сказать, какие у этого могут быть возможные последствия для региона, стран СНГ и для всего мира в целом. Однако они окажутся крайне негативными, уточнил секретарь Совбеза.

Кроме того, он заявил, что Афганистан не должен снова стать полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков, не допустить этого — крайне важная задача. «Сегодня нам как никогда важно объединить усилия для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении», — подчеркнул Патрушев.

Ранее глава Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что новое правительство «Талибана» (запрещен в РФ) существенно отличается от своих жестоких предшественников. По его утверждению, среди талибов много сторонников более современных методов управления государством. Он предрек, что Афганистан в будущем может превратиться в направление для туризма.