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В ВОЗ спрогнозировали миллион детских смертей от голода в Афганистане

Представитель ВОЗ: к концу года от голода в Афганистане может умереть один миллион детей
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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

К концу 2021 года как минимум один миллион детей может умереть от голода в Афганистане. Такой прогноз озвучила на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

«Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения. По оценкам, 3,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет могут пострадать от сильного недоедания к концу года», — заявила представитель ВОЗ. По ее словам, уже сейчас организация отправила средства для лечения истощения у детей в 47 медучреждений в 23 афганских провинциях.

«Но это капля в море. Мы ведем тяжелую битву с голодом, который охватывает страну», — констатировала Харрис. Она добавила, что «мир не должен и не может позволить себе отвернуться от Афганистана».

3 ноября стало известно, что афганец продал двух своих дочерей, чтобы достать пропитание семье из восьми человек. Правозащитники, комментируя ситуацию, заявили, что практика продажи женщин для брака приобретает широкие охваты с углублением гуманитарного кризиса в Афганистане. Это происходит, несмотря на запрет выдавать замуж девочек до 15 лет.

В октябре стало известно, что в Кабуле от голода скончались восемь детей. В этом обвинили захватившее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которое не смогло обеспечить должный уровень жизни для народа.

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