Афганец продал свою дочь за 38 тысяч рублей

Житель Афганистана из-за крайней нищеты продал свою 16-летнюю дочь за 500 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в провинции Багдис на северо-востоке страны. По словам собеседника агентства, мужчина продал свою дочь по имени Наджиба другому семейству за 50 тысяч афгани (549,7 доллара), что равно приблизительно 38 тысячам рублей.

Ранее житель Афганистана по имени Мир Назир решил продать свою 4-летнюю дочь, чтобы спасти семью от голода. Мужчина получил предложение от владельца магазина, который запросил 20 тысяч афгани (около 236 долларов), чтобы она жила с ним и работала в его магазине. Отец заявил, что не готов отдавать своего ребенка, однако у него якобы нет выбора.

Из-за нестабильной ситуации, возникшей после прихода талибов (члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России) к власти, многие афганцы действительно испытывают финансовые трудности. Активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекратилась. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели.

Национальная валюта афгани резко упала до 83,5013 за доллар после 15 августа — в тот день «Талибан» захватил Кабул. Позднее курс потерял смысл, поскольку стало невозможно переводить деньги в Афганистан или из него. Две работавшие на рынке компании, Western Union и MoneyGram, прекратили операции в государстве, а США перестали поставлять доллары в страну.