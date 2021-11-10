В Британии предрекли превращение Афганистана в туристическое направление

Современное руководство радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившего власть в Афганистане, существенно отличается от своих жестоких предшественников. Такое мнение высказал глава Генштаба Великобритании Ник Картер, передает The Independent.

Генерал подчеркнул, что среди талибов много сторонников более современных методов управления государством. По его мнению, если умеренные силы движения получат контроль над властными структурами, у Афганистана есть все шансы на превращение в более инклюзивную республику.

Картер заявил, что еще рано говорить о поражении Запада на афганской территории. «Если мы оглянемся на последние 20 лет, а затем посмотрим на 20 лет вперед, Афганистан может стать совсем другой страной», — заключил он. Генерал предрек, что в будущем Афганистан может стать направлением для туризма, как это произошло с Вьетнамом. При этом сам глава Генштаба Британии отметил, что предпочитает отдыхать в американском Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что сотни афганских граждан притворились журналистами, чтобы покинуть республику после захвата власти боевиками «Талибана». Так, в ходе эвакуации западных сил из республики ряд организаций, не связанных со СМИ, внесли своих сотрудников, а также их родственников и друзей в списки под видом журналистов. Некоторые медиа продавали журналистские аккредитации на черном рынке.